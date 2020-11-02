Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremden 65 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

"GEÇMİŞ OLSUN CANIM BENİM"

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum" ifadelerini kullandı.

65 SAAT SONRA ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binalardan biri de Doğanlar Apartmanı oldu. Seher Dereli Perinçek ve 4 çocuğu enkazın altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu anne ve 3 çocuğu enkazdan çıkarıldı.

Ekipler enkaz altında kalan Elif'i arama çalışmalarına devam ederken, beklenen güzel haber depremden 65 saat sonra geldi. Elif'in yerini bulan arama kurtarma ekipleri minik Elif'i sağ olarak enkazın altından çıkardı. Tüm Türkiye Elif'ten gelen haberle sevinç yaşarken, Elif bebek İzmir depreminin simgelerinden biri oldu.