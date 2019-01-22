Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü.
Kabulde, Politika Kurullarının başkanvekilleri, kurul çalışmaları hakkında sunum yaptı.
Kabule, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar
, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan
Topaloğlu, Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe
, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın
ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin
katıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan
da kabulde hazır bulundu.