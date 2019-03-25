Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürtçülük Yaptığını Söyleyenler Bu Ülkeye Düşmandır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürtçülük Yaptığını Söyleyenler Bu Ülkeye Düşmandır"

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AĞRI - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı mitingine katıldı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
AĞRI - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı mitingine katıldı. (7)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:25 Kaynak: AA

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