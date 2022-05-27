Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

27.05.2022 20:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek.

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Kaynak: AA

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