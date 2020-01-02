Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki yemeğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, DDK Başkanı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:34 Kaynak: İHA
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