Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.
Erdoğan, von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle görevine başladığı ilk gün telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
CHP'den Millet İttifakı'na Anayasa çağrısı: 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere uyarı: Aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere fırsat vermememiz gerekiyor Abdurrahim Albayrak, Trabzon'da saldırıya uğradı Fatih'te İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu