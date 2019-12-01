Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Erdoğan, von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle görevine başladığı ilk gün telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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