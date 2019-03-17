Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da İki Camiye Yapılan Terör Saldırısı) Bir Tek Kılıçdaroğlu...
9 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı) Bir tek Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda'daki sapkın bir siyasetçi, bu saldırının sorumluluğunu İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalkıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı) Bir tek Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda'daki sapkın bir siyasetçi, bu saldırının sorumluluğunu İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalkıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:36 Kaynak: AA
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