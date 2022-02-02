Üye Girişi
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

02.02.2022 03:18
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Erfelek'te bir taşınmaz acele kamulaştırılacak

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Sinop'un Erfelek ilçesi Merkez mahallesinde bulunan 76 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, otogar ve itfaiye hizmet binası yapılması amacıyla Erfelek Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Gazipaşa, Erfelek, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:58 Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Yerde yatanın kızı olduğunu fark eden baba fenalık geçirdi
00:47 Ahırını kontrole giden çoban felaketi yaşadı! Buzağıları yanarak ölmüş
00:45 İngiltere Başbakanı Johnson'dan uyarı: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali siyasi ve insani bir felaket olur
00:37 Güney Kore'nin "Kim"leri Türkiye'nin gündemine oturdu! Türklerin esprileri sosyal medyayı salladı
00:06 Meclis'te gözdağı verdiler! Ukrayna'dan Rusya'ya Türk bayraklı meydan okuma
23:55 Fenerbahçe'den ayrılışı gündem olmuştu! Diego Perotti'den şaşırtan imza
23:40 Erdoğan'ın revizyon sinyalinin ardından kulisler hareketlendi! Kabine'de değişiklik dedikoduları konuşuluyor
23:38 Korona yüzünden yeni karar aldıramamış! Uzaklaştırma cezası biten cani koca, aynı gün eşini katletti
23:14 Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı
23:11 Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 03:25:32. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement