Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız ve KKTC'li mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız ve KKTC'li mevkidaşlarıyla görüştü

29.09.2022 23:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız ve KKTC'li mevkidaşlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında İznik'e gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında İznik'e gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'nın ardından göçebe çadırında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la da görüşen Erdoğan, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'u kabul etti.

Kırgızistan Etnospor Derneği Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Eş Başkanı Nurmuhammed Minbaev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgızistan'dan getirilen atı hediye etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Görüştü Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Görüştü
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız ve KKTC'li mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 03:59:11. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız ve KKTC'li mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement