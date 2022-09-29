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Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız ve KKTC'li mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

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