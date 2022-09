Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göçebe Oyunlarına katılan ülkelerle bu vesileyle kurdukları münasebetlerin ve katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin herkese yeni bir kültürel diplomasi kapısı açacağını düşündüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İznik'teki 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, spordan sanata, gastronomiden geleneksel sporlara kadar pek çok deneyimi gençlere ve misafirlere yaşatacak Göçebe Oyunlarının düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Oyunlarda yarışacak sporculara ve diğer etkinliklerde yer alacak katılımcılara başarılar dileyen Erdoğan, iştirakleri ve katkılarıyla bu oyunların yaşatılmasına, geleceğe miras olarak bırakılmasına destek olan dostlarına da teşekkür ettiğini belirtti.

"Bölgemizin dini ve etnik çatışmalarla, gerilimlerle, krizlerle kavrulduğu bir dönemde, barışı, dayanışmayı, yardımlaşmayı esas alan bu oyunların özgün bir iş birliği platformu olduğuna inanıyorum." diyen Erdoğan, Türkiye olarak böyle önemli bir programa İznik gibi köklü bir tarih ve medeniyet şehrinde ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Müsabakalarda yarışacak binlerce sporcumuzun heyecanını görebiliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oyunlara katılan ülkelerle bu vesileyle kurduğumuz münasebetlerin ve katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin hepimize yeni bir kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum. Göçebe Oyunlarının 4'üncüsüne 102 ayrı ülkeden, üç binden fazla sporcunun katılması, bu umudumuzu güçlendiriyor." dedi.

Oyunlar boyunca yapılacak geçmişten bugüne geleneksel spor müsabakalarının sadece gençlere hoşça vakit geçirtmekle kalmayacaklarını, aynı zamanda onların bu alanlara ilgisini de artıracağını söyleyen Erdoğan yarışmalarla ilgili şöyle bilgi verdi:

"Atlı sporların, güreşlerin ve okçuluğun da içinde bulunduğu 40'tan fazla dalda yapılacak müsabakalarda yarışacak binlerce sporcumuzun heyecanını şimdiden görebiliyorum. Gastronomi programlarında 20 ayrı ülkenin mutfak lezzetleri katılımcılarla buluşacak. Hat, ebru, oya, cam, el işi, filografi, bez bebek, sedef, keçe yapımı ve elbette merkezi İznik olan çinicilik başta olmak üzere çok sayıda geleneksel sanat da Göçebe Oyunlarının programında yer alıyor. Ülkemizden ve dünyadan pek çok tanınmış sanatçı konserleriyle, halk oyunları ekipleri gösterileriyle, çocuklarımız korolarıyla etkinliğimizin renklenmesine katkı verecek. Geri dönüşümden kolaja, oyuncak tasarımından resme kadar birçok atölye çalışması da oyun programında bulunuyor."

"Diplomasi yönünü de önemsiyoruz"

Her yönüyle zengin, cazip, dinamik bir göçebe oyunlarına şahitlik edeceklerini aktaran Erdoğan, bunlar arasında çocuklara yönelik çalışmaları özellikle önemli gördüğünü belirterek "Çocuk Obası adıyla kurulan alandaki etkinlikler, evlatlarımıza unutulmaz vakitler yaşatacaktır." ifadesini kullandı.

Göçebe Oyunları Deneyim Merkezinin ise ziyaretçilere geçmişten bugüne yolculuk yaptırarak hoşça vakit geçirmelerini sağlayacağını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Yetenekli sanatçı ve zanaatkarlarımızın göz nuru, el emeği, alın teri eserleri de sergi ve fuar alanı ile etnopazarda sergilenecek. Biz bu oyunlara, dünyada giderek yok olmaya yüz tutan bir kültürel zenginliğe sahip çıkmak, onu yaşatacak zemini oluşturmak olarak bakıyoruz. Burada yapılan her faaliyet bir anlamda tarihi canlandırma, hafıza tazeleme, hafızaya kaydetme misyonuyla hazırlanıyor. Oyunların halklarımızı birbirine yaklaştıran yeni ve kalıcı ilişkiler kurulabilmesine imkan sağlayan diplomasi yönünü de en az bu vasfı kadar önemsiyoruz. İnşallah bundan sonra her 2 yılda bir düzenli olarak sürekli gelişerek, büyüyerek, zenginleşerek, renklenerek devam edecek Göçebe Oyunlarına her türlü katkıyı yapmayı sürdüreceğiz."

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dünya Etnospor Konfederasyonu başta olmak üzere bu etkinliğin düzenlenmesine katkı veren herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda, Tanrı Dağı'ndan getirilerek kendisine takdim edilen suyu İznik Gölü'ne aktarılmak üzere tay kazana döktü.

Erdoğan, konuşmasının ardından Göçebe Oyunlarının açılış gösterisini seyretti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile birçok ülkeden yüksek düzeyli katılımcılar da programa iştirak etti.

(Bitti)