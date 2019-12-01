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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye ziyareti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne düşen yıldırım sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye ziyareti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne düşen yıldırım sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Oktay, Çekerek ilçesindeki temaslarının ardından şehidin evinin bulunduğu Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyüne geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehidin annesi Kezban ve babası Arif Duymaz'a taziyelerini iletti.

Ziyarette şehit Bünyamin Duymaz için Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.

Oktay'a ziyaretinde Yozgat Valisi Kadir Çakır ile Yozgat Milletvekili Yusuf Başer eşlik etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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