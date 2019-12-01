Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye ziyareti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne düşen yıldırım sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne düşen yıldırım sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Oktay, Çekerek ilçesindeki temaslarının ardından şehidin evinin bulunduğu Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyüne geçti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehidin annesi Kezban ve babası Arif Duymaz'a taziyelerini iletti.
Ziyarette şehit Bünyamin Duymaz için Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.
Oktay'a ziyaretinde Yozgat Valisi Kadir Çakır ile Yozgat Milletvekili Yusuf Başer eşlik etti.
Fatih'te İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu Yezidi kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi Sovyetlerin son liderinden ABD ve Rusya'ya çağrı: Yeni bir Soğuk Savaş'ın başlamasına izin vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere uyarı: Aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere fırsat vermememiz gerekiyor