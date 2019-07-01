Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Güler ve Çelik ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Güler ve Çelik ile görüştü

40 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Güler ve Çelik ile görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik'i kabul etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Oktay, Güler ve Çelik ile Libya ve KKTC'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:53 Kaynak: DHA
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