Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'e gidiyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'e gidiyor

31.10.2020 14:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'e gidiyor, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak bugün İzmir'e gidiyor.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak bugün İzmir'e gidiyor.

6.6 şiddetindeki depremle sarsılan İzmir'de bir yandan enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan depremin açtığı yaraları sarmak için tüm imkanlar seferber edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcı Oktay da, çalışmaları yerinde incelemek, denetlemek ve yapılması gerekenleri tespit etmek üzere bugün İzmir'e gidiyor. Oktay, 2012-2016 yılları arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevini de yürütmüştü.


fuat oktay, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'e gidiyor - Son Dakika


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