Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Taziye Ziyaretinde Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Taziye Ziyaretinde Bulundu

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mardin Kızıltepe'de trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk'ün, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mardin Kızıltepe'de trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk'ün, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Oktay, cumartesi gecesi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve Yenifakılı'da toprağa verilen Ulutürk'ün baba evine gitti.

Oktay, Ömer Faruk Ulutürk'ün babası Abdulvahap ile annesi Hanime Ulutürk'e başsağlığı diledi.

Ziyarette Ulutürk için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:20 Kaynak: AA

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