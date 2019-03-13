Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Açıklaması

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine, Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Açıklaması, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine, Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir." sözleriyle yanıt verdi.

Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri üzerine, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ocak 2009'da Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yönelik konuşmasının görüntülerini paylaştı.

Paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu etiketleyen Altun, mesajında Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir." sözlerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:16 Kaynak: AA

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