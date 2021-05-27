Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nın sıradaki durağı Mersin olacak - Son Dakika

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 1-4 Haziran'da Mersin'de ziyarete açılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş ile Mersin Sorumlusu Yusuf Yüksel, Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret ederek projeyle ilgili bilgiler verdi.

Su, ziyaretteki konuşmasında, projeyle birlikte ülkenin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla vatandaşlara aktarılacağını belirtti.

Tır, Cumhuriyet Meydanı'nda 12.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.