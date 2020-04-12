Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türk ekonomisinin bünyesi sağlam olduğu için bunları çok kısa sürede telafi etme imkanımız oluyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, canlı yayında soruları yanıtladı: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türk ekonomisinin bünyesi sağlam olduğu için bunları çok kısa sürede telafi etme imkanımız oluyor. Bu süreç sona erdiğinde buradan çok hızlı çıkacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

Kalın, CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu günleri nasıl geçirdiğine dair soru üzerine Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığının açıkladığı, doktorların tavsiyesi çerçevesinde bu tedbirlere çok titizlikle uyduğunu, sosyal mesafe, kalabalık ortamlara girmeme, dışarıdan konuk almama gibi tedbirleri sıkı şekilde uyguladığını söyledi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devletin yönetiminde aksama olmaması için de tedbirlerini aldığını, alt yapının da buna göre kurulduğunu, gece gündüz bakanlarla telefonla temas halinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vatandaşların özellikle sağlık noktasındaki ihtiyaçlarının karşılanması için ne gerekiyorsa, bunların temini için çaba içinde olduğunu aktaran Kalın, ayrıca hastanelerdeki durumları, ilaç, maske ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını anbean takip ettiğini ifade etti.

"Tarihsel öngörüde bulunmak mümkün değil"

"Cumhurbaşkanı ile katıldığınız toplantılarda, dünya liderlerinin ve uluslararası toplumun bu sürecin ne zaman toparlanabileceğine dair ortak tahminlerde bir zaman dilimi öne çıkıyor mu?" sorusu üzerine Kalın, kesin bir şey söylemenin çok zor olduğunu, hem Çin yetkilileriyle hem Avrupa hem de Amerika'dakilerle yakın temas halinde olduklarını, bütün bunlara bakıldığında matematiksel kesinliğe sahip bir tarihsel öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Sürecin ne zaman sona ereceğinin, virüse karşı alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı olduğunu belirten Kalın, "Bir şehirde bu kontrol altına alınıyor ama ufak bir ihmal, ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Virüsün kriz merkezi, doğudan batıya doğru hızlı bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Bilim insanları zaman zaman nisan sonu, mayıs başı, ortası diyor ama kesin olarak şu gün biter diye bir öngörüde bulunmak çok zor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi...

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemine bakıldığı zaman, önümüzdeki bir kaç hafta içinde öncelikle hangi konuya daha fazla mesai ayırıyor, hangi konunun üzerine daha fazla gidiyor gibi görüyorsunuz?" sorusu üzerine Kalın, şu yanıtı verdi:

"Şu anda mevcut tedbirlerin uygulanması, kamu düzenini ve belli bir üretim düzeyini muhafaza ederek hayata geçirmek önceliğimiz. Özellikle hastanelerde yatak kapasitesi, tıbbi imkanların arttırılması konusundaki çalışmalar da öncelikli mevzu. Maske üretimi, sağlık çalışanları için tulum üretimi, tanı kitlerinin arttırılması, ilaçların burada üretilmesi ya da yurt dışından getirilmesi öncelikli konular. İlgili bütün bakan arkadaşlarımız yoğun çalışmalar yapıyorlar.

Sanayi üretiminde birçok firmamız maske, tulum, tıbbi malzeme üretimine yöneldiler. Sağlık alt yapımızın bu kadar güçlü olması, bu pandemiye bizim aslında 15-16 yıldır hazırlanmakta olduğumuzu gösteriyor. Eğer bu kadar zamandır sağlık, hastane, şehir hastaneleri, tıbbi malzeme alt yapısına yatırımlar yapılmasaydı çok daha hazırlıksız yakalanacaktık."

Bu krizin ortaya çıkardığı sonuçlardan birinin de bir ülkenin zengin, fakir, doğuda, batıda, büyük küçük olmasının fark etmediğini ifade eden Kalın, "Böyle bir salgına hazırlıklı olup olmadığınız gerçeğiyle karşı karşıyasınız. Çin'de ortaya çıktı ama Avrupa ülkelerinin ne kadar hazırlıksız yakalandığını gördük. ABD, dünyanın en büyük ekonomik gücü ne kadar hazırlıksız yakalandığını gördük." dedi.

İkinci önemli konunun kamu düzeninin muhafaza edilmesi olduğunu aktaran Kalın, sağlık çalışanlarının bu sürecin gerçek kahramanları olduğunu, evlerinden ve ailelerinden uzak şekilde bu tedavi tıbbi hizmetleri sunduklarını söyledi.

Eş zamanlı olarak kamu düzenini sağlayan, özellikle de tedarik yollarının açık kalması için gayret sarf eden emniyet görevlilerinin, lojistik çalışanlarının da bu sürecin gerçek kahramanları olduğunu ifade eden Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya da yakından baktığını belirtti.

Bir diğer üçüncü konunun Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İktisadi Kalkan Programı olduğunu belirten Kalın, "Acil olarak insanların hayatını garanti altına alacak, sağlığını temin edecek tedbirleri alırken, ekonomiyi de ihmal etmemek durumundayız. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıkladığı paket çok faydalı oldu. Hem KOBİ'lere hem orta düzeyde üreticilere hem sanayiciye hem ticaret yapan firmalarımıza en azından bir nefes aldırdı." dedi.

Şu anda ekonomik duraklamanın bütün dünyada yaşandığı ifade eden Kalın, "Geçende G-20 Zirvesi'nde, IMF, Dünya Bankasının ve diğer uluslararası finans kuruluşlarının öngörüleri vardı. '2020 gelişme noktasında eksilerde olacak, küresel ekonomi açısından kayıp yıl olacak.'. Hatta bazı tahminlere göre şu ana kadar bu pandeminin küresel ekonomiye maliyetinin 3-4 trilyon dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Geçmişte yaşadığımız ekonomik krizlere baktığımız zaman, mesela 2008 finansal krizi, kendi özelimizde yaşadığımız 15 Temmuz darbesi ve sonrasında yaşananlara baktığımızda, Türk ekonomisinin bünyesi sağlam olduğu için bunları çok kısa sürede telafi etme imkanımız oluyor. Bu süreç sona erdiğinde buradan çok hızlı çıkacağımızı tahmin ediyorum." diye konuştu.

(Sürecek)

İbrahim Kalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:22 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir DHA YURT BÜLTENİ - 14
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı         
17:04
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı         
17:03
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:53
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar         
16:47
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur         
16:32
Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı         
16:05
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?         
15:50
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor         
15:42
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi         
15:38
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı 18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı         
15:26
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım         
15:22
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir         
15:11
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak         
14:55
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansında yavru aslan ve piton yılanı çıktı İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansında yavru aslan ve piton yılanı çıktı         
14:44
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı         
14:31
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:18
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu         
14:15
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi         
14:12
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu         
14:06
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi         
13:50
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi         
13:36
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi         
13:18
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti         
13:13
Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli         
13:12
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor         
13:02
Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı? Çok konuşulacak belgeler basına sızdı Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı? Çok konuşulacak belgeler basına sızdı         
13:02
İzmir polisi, İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi         
13:01
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak         
12:43
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı         
12:42
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk         
12:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 17:35:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]