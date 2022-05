Cüzdanı zorlamayacak: POCO C40 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak F4 GT'nin Türkiye fiyatını duyuran şirket çok yakında fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek yeni bir akıllı telefonu tanıtacak. POCO C40 olarak adlandırılması beklenen modelle ilgili yeni bilgiler geldi.

POCO C40 kullanıcılara neler sunacak?

Daha önce NBTC ve BIS sertifikasyon sitelerinde ortaya çıkan POCO C40 son olarak TDRA veri tabanında göründü. 220333QPG model numarasına sahip cihazın iddialara göre bir de üst düzey özelliklerle gelen Plus modeli olacak.

POCO C40; Qualcomm, MediaTek veya Unisoc'un aksine işlemci pazarında çok fazla bilinmeyen JLQ'nun JR510 yonga setinden güç alacak. Dört çekirdekli işlemci; 1.5 GHz Cortex A55 çekirdeklerine ve Mali G31 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefon, görüldüğü üzere teknik özellikleri itibariyle giriş segmentinde yer alacak. Ancak burada dört çekirdekli JR510 işlemcisi akıllarda soru işaretlerine neden oluyor. Zira günümüz giriş seviye telefonlarının büyük bir kısmı sekiz çekirdekli çiplerden güç alıyor.

Cihazda Wi-Fi 2.4 GHz ve 5.0 GHz desteği mevcut olacak. Öte yandan kutudan çıkar çıkmaz geçtiğimiz ay yayınlanan MIUI Go işletim sistemini çalıştıracak. Hatta bu sürümü çalıştıran ilk akıllı telefon olacak.

Android 11 Go'yu temel alan MIUI Go, YouTube Go (yakında kapanacak), Gmail Go ve Google Maps Go gibi çeşitli uygulamaları kullanıcılara sunuyor.

POCO C40'ın tanıtım tarihi henüz belli değil. Bunun dışında fiyat etiketinin ise 130 doların altında olacağı iddia ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO C40, teknik özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.