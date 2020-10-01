Dağın eteklerinde çoban köpekleri ayıyı böyle kovaladı - Son Dakika

Dağın eteklerinde çoban köpekleri ayıyı böyle kovaladı
Dağın eteklerinde çoban köpekleri ayıyı böyle kovaladı Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde boz ayıyı kovalayan çoban köpekleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dağın eteklerinde çoban köpekleri ayıyı böyle kovaladı
ERZİNCAN - Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde boz ayıyı kovalayan çoban köpekleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erzincan'ın Sarıkaya köyünde yaylada hayvanlarını otlatan Okan Yılmazçelik, biranda karşı dağda köpeklerinin aşırı havlaması üzerine o yöne yöneldi. Köpeklerinin bir ayıyı kovaladığını fark eden Yılmazçelik, bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Çok dik olmasına rağmen, köpekler ayıyı dakikalarca kovaladı. Dağdaki kayalıklarda çok usta bir tırmanıcı olan ayıya köpekler yetişmek için çaba harcasalar da, bir süre sonra ayıyı gözden kaçırdılar.
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