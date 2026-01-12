Dahi Şempanze Ai Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Dahi Şempanze Ai Hayatını Kaybetti

12.01.2026 15:18
Japonya'da bilişsel yetenekleriyle ünlü şempanze Ai, 49 yaşında öldü. 1976'da doğmuştu.

Japonya'da farklı alfabelerdeki harfleri ve sayıları tanıma gibi bilişsel yetenekleriyle bilimsel araştırmalara konu olan Ai isimli şempanzenin, 49 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Kyoto Üniversitesi İnsan Davranışının Evrimsel Kökenleri Merkezinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, 1976'da Batı Afrika'da doğan ve 1977'de Japonya'nın Aichi eyaletindeki merkeze getirilen Ai'nin, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 49 yaşında öldüğü ifade edildi.

18 aylıkken bilgisayarlar da dahil olmak üzere çeşitli materyallerle dil öğrenmeye başlayan dişi şempanze Ai, yeşil bir görüntüyü gördükten sonra birçok karakter arasından "yeşil" anlamına gelen kanji karakterini işaret edebilme gibi ileri düzeyde okuryazarlık becerileri sergiliyordu.

1989 yılında kafesinin asma kilidini anahtar kullanarak açabildiği tespit edilen Ai, şempanze zihnine ilişkin yürütülen çok sayıda araştırmaya katkıda bulunmuştu.

"Dahi şempanze" Ai'nin 2000'de dünyaya getirdiği Ayumu adlı erkek şempanzenin sergilediği yeteneklerin de ebeveyn ile çocuk arasındaki bilgi aktarımı üzerine yapılan çalışmalarda dikkati çektiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dahi Şempanze Ai Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Dahi Şempanze Ai Hayatını Kaybetti
