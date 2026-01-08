Damadını Öldüren Kayınpeder 10 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
08.01.2026 14:38
Bucak'ta tartıştığı damadını öldüren kayınpedere haksız tahrik indirimiyle 10 yıl hapis cezası verildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde tartıştığı damadını öldüren kayınpederin yargılandığı davada karar çıktı. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Ağustos 2025'te Bucak ilçesi Fatih Mahallesi 1606. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Şengül (63) evinin önüne tırını park eden ve bahçe müştemilatına tıra ait malzemeler koyan damadı Deniz Top (35) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ali Şengül, damadını av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Şengül ise olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Deniz Top, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili davada karar çıktı

Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına tutuklu sanık Ali Şengül, Deniz Top'un babası Şeref Top, annesi Ümmahan Top, eşi Hülya Top ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede son sözü sorulan sanık Ali Şengül, damadının kızına kötü davrandığını belirterek, "Damadımın önceden hiçbir kötü şeyini görmedim, sonra kızıma eziyet etmeye başladı. Damadımla ilgilendiğim kadar kendi kızımla ilgilenmedim. 4 çorap aldıysam 2'sini onlara verdim. Olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.

Sanığa iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulandı

Mahkeme heyeti tarafından verilen aranın ardından sanık Ali Şengül, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 10 yıl hapis cezasına düşürdü. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
