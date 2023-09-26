Sosyal medyada paylaşılan ancak nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde damadın dansöze yaptığı davet düğüne damga vurdu.
Düğün törenleri zaman zaman ilginç anlara sahne oluyor. Bir düğünde çekilen görüntüde, damadın sandalyeye oturup karşısında dans eden dansözü kucağına çağırdığı anlar yer alıyor. Arkada her şeyden habersiz eğlenen gelin durumu fark edince olanlar oluyor. Damadın dansöze yaptığı daveti gören gelin hızla damadın kucağına oturuyor.
Damadın yaptığı hareket sosyal medyada tepki çekti. Birçok kişi gelini uyaran yorumlar yaptı. Görüntüler sosyal medyada 6 milyon izlenmeye ulaştı.
Son Dakika › Sosyal Medya › Damat, dansözü kucağına oturmaya davet etti! Durumu fark eden gelin bakın ne yaptı - Son Dakika