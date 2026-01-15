Damdan Düşen Genç, Karla Mücadeleyle Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Damdan Düşen Genç, Karla Mücadeleyle Kurtarıldı

Damdan Düşen Genç, Karla Mücadeleyle Kurtarıldı
15.01.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar küreme sırasında damdan düşen Boran Kızılgedik, yoğun kar nedeniyle hastaneye zor ulaştı.

KARS'ın Selim ilçesinde kar küreme çalışması sırasında damdan düşerek kolunu kıran Boran Kızılgedik (16), yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunun iş makinesiyle açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Selim ilçesi Ortakale köyünde meydana geldi. İlçede kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köylerde yaşayanlar, olası çatı çökmelerine karşı damlarda kar küreme çalışması yaptı. Evinin damında kar temizleyen Boran Kızılgedik, dengesini kaybedip, yüksekten düştü ve kolu kırıldı. Yakınları, kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremedikleri Kızılgedik için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, kardan köy yolunun kapanması nedeniyle Ortakale'ye ulaşamadı. İl Özel İdaresi ekipleriyle koordinasyon sağlanıp, yol açma çalışması başlatıldı. Sağlık görevlileri, köye ulaştıktan sonra Kızılgedik'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tipi nedeniyle kısa sürede yeniden kapanan yolda, ekipler zamanla yarışarak çalışma yapıp, yaralının ambulansla Selim Devlet Hastanesi'ne sevkini sağladı. Ambulansın güvenli şekilde ilerleyebilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri, yol boyunca sağlık ekiplerine eşlik ederek ulaşımı açık tuttu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damdan Düşen Genç, Karla Mücadeleyle Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
08:36
Ali Erbaş’ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:30:47. #7.11#
SON DAKİKA: Damdan Düşen Genç, Karla Mücadeleyle Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.