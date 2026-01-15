Damdan Düşen Genç, Karla Mücadeleyle Kurtarıldı

KARS'ın Selim ilçesinde kar küreme çalışması sırasında damdan düşerek kolunu kıran Boran Kızılgedik (16), yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunun iş makinesiyle açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Selim ilçesi Ortakale köyünde meydana geldi. İlçede kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köylerde yaşayanlar, olası çatı çökmelerine karşı damlarda kar küreme çalışması yaptı. Evinin damında kar temizleyen Boran Kızılgedik, dengesini kaybedip, yüksekten düştü ve kolu kırıldı. Yakınları, kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremedikleri Kızılgedik için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, kardan köy yolunun kapanması nedeniyle Ortakale'ye ulaşamadı. İl Özel İdaresi ekipleriyle koordinasyon sağlanıp, yol açma çalışması başlatıldı. Sağlık görevlileri, köye ulaştıktan sonra Kızılgedik'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tipi nedeniyle kısa sürede yeniden kapanan yolda, ekipler zamanla yarışarak çalışma yapıp, yaralının ambulansla Selim Devlet Hastanesi'ne sevkini sağladı. Ambulansın güvenli şekilde ilerleyebilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri, yol boyunca sağlık ekiplerine eşlik ederek ulaşımı açık tuttu.