Son Dakika Haberleri: Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'da Silahlı Bir Saldırı Gerçekleştirildiği ve Saldırıda...

Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'da Silahlı Bir Saldırı Gerçekleştirildiği ve Saldırıda...

24 dakika önce

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı bir saldırı gerçekleştirildiği ve saldırıda yaralananların olduğu belirtildi.

Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'da Silahlı Bir Saldırı Gerçekleştirildiği ve Saldırıda..., System.String[]
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı bir saldırı gerçekleştirildiği ve saldırıda yaralananların olduğu belirtildi. - KOPENHAG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:03 Kaynak: İHA

Danimarka, Kopenhag, 3. Sayfa
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