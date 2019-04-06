Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'da Silahlı Bir Saldırı Gerçekleştirildiği ve Saldırıda...
24 dakika önce
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı bir saldırı gerçekleştirildiği ve saldırıda yaralananların olduğu belirtildi.
Danimarka
'nın başkenti Kopenhag
'da silahlı bir saldırı gerçekleştirildiği ve saldırıda yaralananların olduğu belirtildi. - KOPENHAG
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:03 Kaynak: İHA
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