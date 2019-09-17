Son Dakika Haberleri: Danıştay Başkanı Güngör, Feyzioğlu ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Danıştay Başkanı Güngör, Feyzioğlu ile görüştü

1 saat önce

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü.

Danıştay Başkanı Güngör, Feyzioğlu ile görüştü, System.String[]

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu ile Birliğin Genel Sekreteri Sabiha Tekin, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü ziyaret etti.

Ziyarette, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile belge kapsamında TBMM'ye sunulması beklenen yargı paketine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Barolar Birliği, Danıştay Başkanı, Zerrin Güngör, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEKNOFEST ziyaretçilere kapılarını açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye incirli ağırlama Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ TEKNOFEST'te TRT'ye personel alındığı iddiasına yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:57:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Danıştay Başkanı Güngör, Feyzioğlu ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]