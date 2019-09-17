Danıştay Başkanı Güngör, Feyzioğlu ile görüştü
1 saat önce
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:26 Kaynak: AA
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü.
Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu ile Birliğin Genel Sekreteri Sabiha Tekin, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü ziyaret etti.
Ziyarette, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile belge kapsamında TBMM'ye sunulması beklenen yargı paketine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
TEKNOFEST ziyaretçilere kapılarını açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye incirli ağırlama Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ TEKNOFEST'te TRT'ye personel alındığı iddiasına yalanlama