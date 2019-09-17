Danıştay Başkanı Güngör, Feyzioğlu ile görüştü

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu ile Birliğin Genel Sekreteri Sabiha Tekin, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü ziyaret etti.

Ziyarette, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile belge kapsamında TBMM'ye sunulması beklenen yargı paketine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.