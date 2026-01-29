Muğla'nın Datça ilçeside bir kişi evinde ölü bulundu.
İskele Mahallesi'nde yalnız yaşayan 73 yaşındaki İbrahim Durdu'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, evinde hareketsiz halde bulunan Durdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Durdu'nun cenazesi incelemenin ardından devlet hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Datça'da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?