Davraz'da Gerçeği Aratmayan Tatbikat

Isparta
Davraz Kayak Merkezi
'nde gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.
Kayak merkezindeki güvenlik seviyesini göstermek, olası çığ düşmesi ve telesiyej arızası nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması amacıyla valilik koordinesinde tatbikat gerçekleştirildi.
Tatbikata İl Jandarma
Komutanlığı, İl Özel İdaresi, UMKE, AFAD
ve 112 Acil Servis
ekipleri katıldı.
Başlama komutuyla tatbikat senaryosu gerçekleştirildi. Tatbikatın ilk aşamasında senaryo gereği Sümbül Tepe mevkisinde çığ düşmesi sonucunda kar altında kalan 2 kişinin kaybolduğu bilgisini alan jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri kar motorlarıyla olay yerine intikal etti.
Bölgeye ulaşan ekipler, jandarmanın iz arama ve takip köpekleri eşliğinde 2 kişinin yerini tespit etti. Çığ altında kalanların kurtarılmasının ardından ekipler, vatandaşları sağlık ekiplerine teslim etti.
Tatbikatın ikinci aşamasında ise arızalanan telesiyejde mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Halat yardımıyla telesiyejin biniş kısmına ulaşan ekipler, daha sonra yine halatla mahsur kalanları kurtardı.
Tatbikat esnasında kar yağışı ve tipi, çalışmaları zorlaştırsa da ekipler görevlerini başarılı şekilde tamamladı.
Davraz Turizm Merkezi Hizmet Birliği Başkanı Abdullah Çelik
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Davraz Kayak Merkezi'nin ciddi sayıda ziyaretçi ağırladığını belirtti.
Tatbikatın amacının ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak olduğunu ifade eden Çelik, "Burada oluşabilecek tehlikenin önüne geçmek için hazırlık yaptık. Güvenliğe çok önem veriyoruz. Ziyaretçilerimizin başlarına gelebilecek herhangi bir olumsuzluk anında burada bulunan jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve İl Özel İdaresi'nin olaya nasıl müdahale edeceğini göstermek amacıyla yapılan önemli tatbikattı. Başarıyla tamamladık. Ziyaretçilerimiz buraya gönül rahatlığıyla gelebilir. Güvenlik önlemlerimiz hazır." diye konuştu.