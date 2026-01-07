Davutoğlu: Siyaset Çölleştiriliyor - Son Dakika
Davutoğlu: Siyaset Çölleştiriliyor

Davutoğlu: Siyaset Çölleştiriliyor
07.01.2026 15:20
Ahmet Davutoğlu, siyasetin yüzeyselliğinden ve enflasyondan bahsetti; 2025'in zor olacağını belirtti.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de maalesef siyaseti çölleştiren anlayış, siyaseti sayıdan ve parmaktan ibaret gören anlayıştır. Kendilerini parmak gibi gören siyasetçilerle, parmaklaştırılan siyasetçileri alanlar düşünsün. Biz yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, 2025'in hem Türkiye hem dünya için zor bir yıl olduğunu belirtti. Venezuela'daki gelişmeleri değerlendiren Davutoğlu, "Trump'ın ilan ettiği petrol ve mineral savaşları, ticaret savaşları, insanlığın içindeki ekonomik adaletsizliği had noktaya getirdi. Yeni sömürgeci bir dönem başladı ve devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, önceki gün açıklanan yıl sonu enflasyon verilerine ilişkin ise "Enflasyon tarihin gördüğü en büyük hırsızlıktır. Enflasyonu yüksek tutan yönetimler halkın cebinden çalıp küçük bir azınlığın cebine aktaran yönetimlerdir. Bakın Maliye Bakanı da matematik bilen herkes de elini vicdanına, aklını da herhangi bir yerde saklamamak için beyninde tutarak hesap versinler. 2024'ün Eylül ayında Orta Vadeli Program'da 2025 için enflasyon beklentisi yüzde 17,5'ti. Bu sene eylül ayında, yani bundan sadece 3 ay önce, enflasyon beklentisi yüzde 28,5'e çıkarıldı. Gerçekleşen enflasyon yüzde 30,89, 1 yıl içinde. Nasıl bir matematik bu? Yüzde 15'e yakın sapma var 1 yılda. Bu, dünyada şu anki ortalama enflasyonun 3-4 misli. 3 aydaki sapma da yüzde 2 civarında. Siz ya matematik bilmiyorsunuz ya ekonomi bilmiyorsunuz ya da bu milletin enflasyondan neler çektiğini anlamayacak kadar vicdansızsınız. 2025 bu işte, 'Türkiye Yüzyılı' tablosu bu. Sizin önünüze hazır geliyor diye gıdalar, sanıyor musunuz ki vatandaş da gidip alabiliyor? Sizler matematik bilmiyorsunuz diye sanır mısınız ki markette artan fiyatlar, pazarda yükseltilen fiyatlar matematik bilmeyen birtakım cahillerin hesabıyla yürüyor" diye konuştu.

'YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Grup toplantısı çıkışında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, TBMM'de gerçekleşen milletvekili transferleri ile ilgili, "Türkiye'de maalesef siyaseti çölleştiren anlayış, siyaseti sayıdan ve parmaktan ibaret gören anlayıştır. Maalesef bunu iktidarda da muhalefette de görüyoruz. Kendilerini parmak gibi gören siyasetçilerle, parmaklaştırılan siyasetçileri alanlar düşünsün. Biz yolumuza devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Davutoğlu: Siyaset Çölleştiriliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Davutoğlu: Siyaset Çölleştiriliyor - Son Dakika
