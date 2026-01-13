DEAŞ Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
DEAŞ Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltında

13.01.2026 10:30
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 8 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, şüphelilerin MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde DEAŞ terör örgütü kapsamında daha önce adli işlem görmüş kişilerle para transferleri ve irtibatlarının bulunduğunun belirlendiği belirtildi.

Yalova'da 3 polis memurunun DEAŞ terör örgütü militanlarıyla girdikleri çatışmada şehit düşmelerinin ardından devam eden operasyonlarda 8 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde DEAŞ terör örgütü kapsamında daha önce adli işlem görmüş kişilerle para transferleri ve irtibatlarının bulunduğunun belirlendiği belirtildi. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"'İnfak' adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edilmiştir"

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde; çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların tespiti amacıyla yürütülen incelemelerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yardım toplamak amacıyla fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G. isimli şahsın Suriye çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şahıslara ve bu şahıslardan ilimizde bulunan örgüt yanlısı şahıslar için 'infak' adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edilmiştir.

Bu kapsamda B.A., B.K., D.Ç., H.D., M.G., O.E., S.A., H.M.C. isimli toplam (8) şüpheli şahsın MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü kapsamında daha önce adli işlem görmüş şahıslarla para transferleri ve irtibatlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu (8) şüpheli şahsa yönelik olarak ilimizde bulunan toplam (8) adreste 13.01.2026 günü gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda; (8) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalar neticesinde bulunan dijital materyallere el konulmuştur."

Kaynak: ANKA

