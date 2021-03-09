Deepfake teknolojisi: 'İçerik üretiminin geleceği' neden bu kadar tartışma yaratıyor? - Son Dakika
BBC

Deepfake teknolojisi: 'İçerik üretiminin geleceği' neden bu kadar tartışma yaratıyor?

09.03.2021 08:22
Deepfake teknolojisi: 'İçerik üretiminin geleceği' neden bu kadar tartışma yaratıyor?, System.String[]

Geçen hafta, Tom Cruise'un tıpkısının yer aldığı sahte video TikTok uygulamasında yayınlandıktan sonra dünyada manşetlere çıktı.

Birkaç ay önce, Güney Kore'de yaşayan milyonlarca izleyici, günlük haber bültenini izlemek için MBN kanalını açtı.

Saat başında, sunucu Kim Joo-Ha her akşam olduğu gibi ekrandaydı ve her akşam olduğu gibi sıra ile haberleri aktarmaya başladı. Haberler de 2020 yılına uygun şekilde, Covid-19 salgını ve yürütülen mücadeleye ilişkindi.

Ve fakat bu bülten, sıradan olmaktan çok uzaktı çünkü Kim Joo-Ha o anda ekranda değildi. Yerine 'deepfake' teknolojisi ile üretilmiş versiyonu haberleri aktarıyordu. Bilgisayarda üretilen bu 'sahte' sunucu, ses, mimik ve surat ifadelerini mükemmel bir şekilde kopyalamıştı.

İzleyicilere daha önce bu gösterinin yapılacağı uyarısı yapılmıştı. Sonrasında yapılan araştırma ise izleyicilerin farklı yorumları olduğunu gösterdi. Bazı kişiler, elde edilen gerçeklik karşısında şaşkınlıklarını dile getirirken bazıları da gerçek Kim Joo-Ha'nın işini kaybetme tehlikesi içinde olduğunu kaydetti.

MBN kanalı, bazı son dakika haberlerinde deepfake teknolojisini kullanmaya devam edeceklerini açıkladı. Bu teknolojiyi üretebilen şirketlerden Güney Koreli Moneybrain, Çin ve ABD'de yeni ortaklık imkanları için temaslar yapıldığını duyurdu.

Çoğu insanın aklında, deepfake teknolojisi denildiğinde ünlü isimlerle ilgili videolar geliyor. Geçen hafta, Tom Cruise'un tıpkısının yer aldığı sahte video TikTok uygulamasında yayınlandıktan sonra dünyada manşetlere çıktı.

Genel kullanımda olan deepfake ismi üzerindeki olumsuz çağrışımlara karşın (insanlar sahte kelimesi ile yan yana gelmek istemiyor), bu teknoloji giderek artan şekilde ticari amaçla kullanılıyor.

'Bu, içerik üretiminin geleceği'

Sektörel dilde, 'yapay zeka ile üretilmiş videolar' veya 'sentetik medya' adı ile anılan bu teknoloji, haber, eğlence ve eğitim alanlarında büyük ilgi görüyor. Bunda, teknolojinin her geçen gün daha fazla geliştirilmesinin de payı var.

Londra merkezli Synthesia firması bu teknolojiyi, şirket içi eğitim videolarında kullanılmak üzere pazarlıyor.

Firmanın kurucularından Victor Riparbelli, "Bu, içerik üretiminin geleceği" ifadesini kullanıyor.

Synthesia'nın sisteminde, farklı avatar seçenekleri bulunuyor ve bunlara söyletmek istediğiniz mesajı yazdığınızda karşılığını alabiliyorsunuz.

Riparbelli, küresel şirketlerin bu sayede, şirket için eğitimlerde kullanılmak üzere farklı dillerde videoları çok kolay şekilde hazırlayabileceğini söylüyor:

"Diyelim ki Kuzey Amerika'da 3 bin depo çalışanınız var. Bunlardan bazıları İngilizce konuşuyor ama bazıları İspanyolcaya daha hakim. Onlarla bilgi amaçlı iletişim kurmak istiyorsanız, dört sayfalık bir pdf dokümanını önlerine koymanız çok yararlı olmayacaktır. 3 dakikalık İngilizce ve İspanyolca bir video daha verimli olacaktır.

"Eğer o videoların her birini çekmek zorunda olsanız bu hem maliyet hem iş yükü açısından zorlayıcı olur. Biz artık bunu, düşük bir masrafla ve metin yazmak için gereken süre kadar zamanda yapabiliyoruz. Bu, teknolojinin bugün nasıl kullanıldığını örneklendiriyor."





Ancak bir yapay zeka teknolojileri firması olan Veritone'un yöneticisi Chad Steelberg, kötü amaçlı deepfake kullanımı endişesi nedeniyle, meşru kullanım amacıyla yatırım yapacak firmaların da geri çekildiğini kaydediyor.

Deepfake'in sermaye yatırımı sektöründe olumsuz bir çağrışımı olduğunu söyleyen Steelberg, "Bu şirketlerin ve yatırımcıların bu teknolojinin üzerine atlamasını önlemiş olsa da bu algının kırılmaya başladığını görüyoruz" dedi.

Bir başka yapay zeka teknolojisi firması olan Modulate'in yöneticisi Mike Papas da, deepfake ve etik üzerine büyük tartışmaların yapıldığını ve insanların bunun üzerinde düşündüğünü vurguluyor.

Papas, yatırımcıların güveninin, teknolojinin etik kullanımı üzerine yapılan çalışmalarla arttığını söylüyor.

"Deepfake hakkında ne yapmalı?"

Deepfake teknolojisi üzerine uzman olan hukuk profesörü Lilian Edwards ise konunun bir başka önemli açısına işaret ediyor; videoların haklarının kimde olduğu…

Edwards tespitini detaylandırıyor:

"Eğer, aktör Steve McQueen veya rap yıldızı Tupac'ın böyle bir videoda kullanılması durumunda, ailenin bundan gelir kazanma hakkı olup olmadığına dair bir tartışma sürüyor. Bu şu anda ülkeden ülkeye değişiyor"

Virginia Üniversitesi'nde etik alanında çalışan bir profesör olan Deborah Johnson yakın zaman önce "Deepfake hakkında ne yapmalı?" İsminde bir kitap kaleme aldı.

Ona göre, deepfake, kurumlara ve görsel tecrübeye olan güveni azaltan ve daha büyük bir problem olan 'yanlış bilgi üretimi' sorununun bir parçası.

"Artık gördüğümüze ve duyduğumuza güvenmiyoruz" diyen Deborah Johnson, deepfake teknolojisi kullanılan videoların, yayınlanmadan, sahte olduklarının belirtilmesi gerektiğini söylüyor. Johnson, bu şekilde izleyicilerin korunabileceğini belirtiyor.





Oxford Üniversitesi'nden profesör Sandra Wachter da deepfake teknolojisinin öne geçtiği düşüncesini dile getiriyor:

"Eğer geçen haftaki Tom Cruise videosunu izlediyseniz, bu teknolojinin ne kadar ilerlediğini görebilirsiniz. Dört sene önceki Obama videosundan çok daha gerçekçiydi.

"Bu teknolojiden çok fazla korkmamalıyız ve dengeli bir şekilde yaklaşmalıyız. Evet, intikam pornosu gibi kötü ve tehlikeli şeylere karşı yasalarımız olmalı. Ama örneğin hiciv ya da ifade özgürlüğü bağlamında üretilen deepfake videolara karşı da kategorik bir yasak getirmemeliyiz. Giderek artan şekilde ticari olarak kullanılmaları, geleceğe dair umut veriyor."

Yapay zeka ile üretilen videoların eğitim amaçlı kullanıldığı örneklerden biri California Üniversitesi, Soykırım Vakfı tarafından uygulamaya konuldu. Soykırımdan kurtulan 55 binden fazla kişinin tanıklığını barındıran vakıf, deepfake teknolojisi ile ziyaretçilerle ile kurtulanları bir araya getiriyor.

Tanıklığın Boyutları isimli proje ile ziyaretçilerin sorduğu sorulara, soykırımdan kurtulan ve daha önce röportaj yapılmış kişiler tarafından anlık yanıtlar verilmesi sağlanıyor.

Veritone'un yöneticisi Chad Steelberg, gelecekte bu teknoloji kullanarak torunların kaybettikleri aile yakınları ile konuşmasının sağlanabileceğini söylüyor ve devam ediyor: "Bu toplum anlamında çığır açıcı."

Deepfake teknolojisi: 'İçerik üretiminin geleceği' neden bu kadar tartışma yaratıyor?
Deepfake teknolojisi: 'İçerik üretiminin geleceği' neden bu kadar tartışma yaratıyor?
Deepfake teknolojisi: 'İçerik üretiminin geleceği' neden bu kadar tartışma yaratıyor?

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Yapay Zeka, Tom Cruise, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Deepfake teknolojisi: 'İçerik üretiminin geleceği' neden bu kadar tartışma yaratıyor? - Son Dakika

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti "EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler
Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi         
16:59
Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu         
16:48
Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti         
16:42
"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak         
16:28
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada         
14:33
Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu         
14:11
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada         
12:44
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 17:16:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deepfake teknolojisi: 'İçerik üretiminin geleceği' neden bu kadar tartışma yaratıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei