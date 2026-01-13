DeFacto'dan İklim Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

DeFacto'dan İklim Başarısı

13.01.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DeFacto, CDP İklim Değişikliği Programı'nda A notuyla liderlik seviyesi elde etti.

DeFacto, şeffaf raporlama yaklaşımı ve sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu çalışmaları doğrultusunda, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP), bu yılki İklim Değişikliği Programı'nda Liderlik Seviyesi'nde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla 2023'te dahil olduğu CDP projesi kapsamındaki raporlama performansını ileriye taşıdı.

CDP'nin raporlama yapmaya başladığı dönemden bu yana notunu 3 kademe yükselten şirket, İklim Değişikliği kategorisinde bir önceki yıla göre bir kademe daha yükselerek liderlik seviyesi olan A notunu aldı.

Şirket, Su Güvenliği ve Ormansızlaşma kategorilerinde ise B notu alarak, çevresel risklerin yönetimi konusunda da olumlu ilerleme kaydetti.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı

DeFacto, 2025 itibarıyla sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimini yönlendiren stratejik bir karar mekanizması olarak ele alarak, "Doğa, Dönüşüm ve Değer" ekseninde yapılandırılan Triple D yaklaşımıyla çevresel, sosyal ve ekonomik etki alanlarını eş zamanlı yöneten bütüncül bir modeli hayata geçirdi.

Bu kapsamda şirketin önemli adımlarından biri, SBTi ile uyumlu 2030 ve 2050 emisyon azaltım hedeflerinin onaylanması oldu.

Türkiye tekstil perakende sektöründe uzun vadeli bilim temelli hedefleri onaylanan DeFacto'nun operasyonları kapsamında karbon ayak izi, su tüketimi ve seçili sosyal göstergeler bağımsız güvence süreçlerinden geçirildi.

Öte yandan şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımını yalnızca operasyonel süreçlerle sınırlı tutmayarak, müşteriyle temas eden alanlara da yansıttı.

Adana'daki yeni nesil deneyim mağazası konsepti, enerji verimliliği, atık yönetimi ve operasyonel optimizasyon kriterleriyle yeniden tasarlanarak, Yeşil Kontrol Belgesi'ni (Green Check) Altın Kategoride almaya hak kazandı.

Ürün tarafında ise DeFacto, sürdürülebilir özelliklere sahip ürünlerin toplam koleksiyon içindeki payını yaklaşık yüzde 30 seviyesine çıkarırken, "rejeneratif pamuk" ve düşük çevresel etkiye sahip malzemeleri koleksiyonlarına daha geniş ölçekte entegre etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto Sürdürülebilirlik ve CSR Başkanı Elif Çam, CDP'nin liderlik seviyesinde yer almanın, DeFacto'nun sürdürülebilirliğini sadece bir niyet olarak göstermediğini belirtti.

Çam, DeFacto'nun sürdürülebilirliği ölçülebilir hedefler, şeffaf raporlama ve teknoloji destekli karar süreçleriyle yönettiğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Triple D yaklaşımımızla çevresel, sosyal ve ekonomik etkiyi birlikte ele alıyor, iklim kriziyle mücadelede bilim temelli hedeflerle ilerliyoruz. Bu başarı, kurum genelinde sürdürülebilirliği ortak bir refleks haline getirmemizin sonucu. CDP'de elde ettiğimiz derecelendirme sonuçlarıyla, DeFacto'nun yalnızca bugünün değil, geleceğin de sorumluluğunu üstlenen bir marka olma kararlılığını uluslararası ölçekte tescillemiş olduk."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Defacto, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DeFacto'dan İklim Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:57:23. #7.11#
SON DAKİKA: DeFacto'dan İklim Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.