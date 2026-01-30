Dehrioğlu ve Avcı 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Dehrioğlu ve Avcı 'Yılın Kareleri' Oylamasında

30.01.2026 14:59
Kuzeyboru Takımı'nın teknik direktörü ve milli voleybolcu, AA'nın fotoğraf yarışmasına katıldı.

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Dehri Can Dehrioğlu ile milli voleybolcu Ergül Avcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dehrioğlu ve Avcı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğraflarına oy veren Dehrioğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Minik balık", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini oyladı.

Dehrioğlu, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını seçti.

Milli voleybolcu Avcı ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" fotoğrafına oy veren Avcı, "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğraflarına, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta ise Ümmü Nisan Kandilcioğlu'nun "Başka bir dünya" karelerini tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
