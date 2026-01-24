DEM Parti'den Kobani İçin Acil Çağrı

(ANKARA) - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Kobani'de yaşanan insani krize ilişkin Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve uluslararası insan hakları örgütlerine acil çağrıda bulundu. Parti, bölgede koşulların "IŞİD kuşatmasının en karanlık günlerinden bile daha tehlikeli" hale geldiğini belirterek, ablukanın derhal kaldırılmasını istedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, sahadaki gazetecilerden gelen bilgilerin ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) doğruladığı raporların, Kobani'deki durumun bir kriz olmaktan çıkarak "ölümcül bir felakete" dönüştüğünü ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, yakıt ve ısınma imkanlarının engellenmesi nedeniyle can kayıplarının başladığı, 24 Ocak'ta aşırı soğuk ve barınma yetersizliği nedeniyle dört çocuğun donarak hayatını kaybettiği belirtildi. Bu ölümlerin, yardım ve yakıt girişini engelleyen ablukanın doğrudan sonucu olduğu vurgulandı.

Yaklaşık 500 bin sivilin kuşatma altında olduğu aktarılan açıklamada, kentte su ve elektriğin tamamen kesildiği, elektrik erişimi olan sınırlı sayıdaki kişinin ise günde yalnızca 1-2 saat jeneratör kullanabildiği kaydedildi. Artan saldırıların yeni bir iç göç dalgasına yol açtığı, ailelerin daha güvencesiz koşullara sürüklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca eczanelerin boşaldığı, un, gıda ve ilaçta ciddi bir kıtlık yaşandığı, özellikle bebekler ve çocuklar arasında yetersiz beslenmenin yaygınlaştığı belirtildi. Destek mekanizmalarının çökmesiyle birlikte kadınlar ve kız çocuklarının karşı karşıya olduğu risklerin arttığına da şirat edildi

DEM Parti'nin açıklamasında, SOHR'un Kobani'nin "felaket boyutlarında bir insani krizle" karşı karşıya olduğu yönündeki uyarısını hatırlatılarak, binlerce insanın hayatının acil tehlike altında olduğu vurgulandı ve tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada uluslararası topluma yönelik şu talepler sıralandı:

Ablukanın kaldırılarak acil bir insani koridor açılması,

Kara yoluyla yardım mümkün olmazsa hava yardımlarının başlatılması,

Sivillerin korunması için diplomatik baskının artırılması,

Hastaneler, fırınlar ve su tesisleri için acil yakıt temini,

Lojistik yardım ve tıbbi tahliyeler için Suruç Sınır Kapısı'nın açılması.

Açıklama, "Dünyayı Kobani'ye bakmaya ve can kaybı daha da artmadan harekete geçmeye çağırıyoruz. Sessizlik, suça ortaklıktır" ifadeleriyle tamamlandı.