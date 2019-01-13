Demir Grup Sivasspor - Sepsi Sf. Gheorghe: 2-1
22 dakika önce
Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında Sepsi Sf. Gheorghe'yi 2-1 mağlup etti.
Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya
'nın Belek
bölgesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor
hazırlık maçında Sepsi Sf. Gheorghe'yi 2-1 mağlup etti.
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1'inci Lig ekibi Sepsi Sf. Gheorghe ile karşılaştı. Calista Sports Center'da oynanan mücadeleyi kırmızılı beyazlı takım 2-1 kazandı.
Maçın ilk dakikasında DG Sivasspor, Rybalka ile 1-0 ve geçti ve ilk 45 dakika bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Douglas ceza sahası dışından sert vuruşuyla skoru 2-0'a taşıdı. Konuk Sepsi Sf. Gheorghe'de Mensah Joseph 90'uncu dakikada farkı 1'e indirdi ve mücadele 2-1 sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:58 Kaynak: DHA
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Demir Grup Sivasspor, Sepsi Sf. Gheorghe'yi 2-1 Mağlup Etti
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