Denge ve Denetleme Ağı'nın "Mecliste Org" Programı, Yasama Faaliyetlerini İnceledi: Bir Kanunun Kabul Süresi Türkiye'de 20, Fransa'da 305 Gün - Son Dakika
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Denge ve Denetleme Ağı'nın "Mecliste Org" Programı, Yasama Faaliyetlerini İnceledi: Bir Kanunun Kabul Süresi Türkiye'de 20, Fransa'da 305 Gün

12.08.2022 12:21
Denge ve Denetleme Ağı'nın "Mecliste Org" Programı, Yasama Faaliyetlerini İnceledi: Bir Kanunun Kabul Süresi Türkiye'de 20, Fransa'da 305 Gün

Denge ve Denetleme Ağı’nın “mecliste org” programı TBMM’nin 27. dönem 5. yasama yılı faaliyetlerini inceledi. Nicel verilere dayalı rapora göre; 27. yasama döneminin tamamında dönemde TBMM’ye 4 bin 534 kanun teklifi sunuldu, AKP tarafından verilen 263 teklif yasalaştı. MHP dahil olmak üzere hiçbir siyasi partinin sunduğu kanun teklifi kabul edilmedi. Bir kanunun ortalama kabul süresinin 20,6 takvim günü olduğu belirlendi. Fransa’da ortalama kanun kabul süresinin 305, Birleşik Krallık’ta ise 294,5 gün olduğu tespiti yapıldı.

Denge ve Denetleme Ağı'nın "mecliste org" programı TBMM'nin 27. dönem 5. yasama yılı faaliyetlerini inceledi. Nicel verilere dayalı rapora göre; 27. yasama döneminin tamamında dönemde TBMM'ye 4 bin 534 kanun teklifi sunuldu, AKP tarafından verilen 263 teklif yasalaştı. MHP dahil olmak üzere hiçbir siyasi partinin sunduğu kanun teklifi kabul edilmedi. Bir kanunun ortalama kabul süresinin 20,6 takvim günü olduğu belirlendi. Fransa'da ortalama kanun kabul süresinin 305, Birleşik Krallık'ta ise 294,5 gün olduğu tespiti yapıldı.

Denge ve Denetleme Ağı'nın "mecliste org" programı TBMM'nin son bir yılının incelediği 'TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı Performans Değerlendirme Raporu'nu yayımladı.

Nicel verilere dayalı rapor, "yasama yılında neler kanunlaştı, kaç soru önergesi cevaplandı, torba yasalar neleri değiştirdi, dünya parlamentolarıyla karşılaştırıldığında tablo nasıl" gibi soruların yanıtlarına odaklandı.

27. DÖNEMDE 4 BİN 534 KANUN TEKLİFİNDEN 263'Ü KANUNLAŞTI, TÜMÜ AKP'NİN

Rapora göre; 1 Ekim 2021'de başlayan ve 1 Temmuz 2022'de sona eren 27. dönem 5. yasama yılında toplam 111 Genel Kurul birleşimi yapıldı.

27. yasama döneminin tamamında 4 bin 534 kanun teklifi sunuldu. AKP tarafından sunulan tekliflerin 263'ü kabul edilerek kanunlaştı. AKP dışında, MHP dahil olmak üzere hiçbir siyasi partinin kanun teklifi kabul edilmedi.

EN ÇOK KANUN TEKLİFİNİ CHP VERDİ

5. yasama yılında iktidar ve muhalefet partilerinin vermiş olduğu tüm kanun tekliflerinin sayısı 789 oldu. En çok kanun teklifi veren ilk üç parti ise sırasıyla 431 ile CHP, 155 ile HDP ve 71 ile AKP oldu. İYİ Parti ise 46 kanun teklifi hazırlayıp TBMM'ye sundu.

256 FEZLEKENİN 214'Ü HDP'NİN

5. yasama yılında dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik toplam 256 fezleke TBMM'ye verildi. Bu fezlekelerin 214'ü HDP, 18'i DBP, 10'u CHP, 7'si TİP, 1'i AKP, 1'i İYİ Parti ve 5 bağımsız milletvekillerine için verildi.

BİR KANUNUN KABUL SÜRESİ 20 GÜN

5. yasama yılında bir kanunun ortalama kabul süresi 20,6 takvim günü olarak tespit edildi. Bu süreyi Fransa, Belçika, Birleşik Krallık, Avustralya ve Güney Kore parlamentolarındaki son bir yıldaki ortalama kanun kabul süreleriyle kıyaslanınca Fransa'da ortalama kanun kabul süresi 305 gün, Birleşik Krallık'ta 294,5 gün olarak tespit edildi.

7 BİN 334 SORU ÖNERGESİ CEVAPSIZ KALDI

5. yasama yılı boyunca milletvekilleri tarafından yönlendirilen toplam yazılı soru önergesi sayısı 15 bin 969 oldu. Bu yazılı soru önergelerinin yalnızca bin 422'si zamanında cevaplanmış, 4 bin 715'i ise süresi geçtikten sonra cevaplandı. Cevaplanmadığı gelen kağıtlarda ilan edilen önerge sayısı ise 7 bin 334'ü buldu.

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Kaynak: ANKA

Birleşik Krallık, AK Parti, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denge ve Denetleme Ağı'nın 'Mecliste Org' Programı, Yasama Faaliyetlerini İnceledi: Bir Kanunun Kabul Süresi Türkiye'de 20, Fransa'da 305 Gün - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denge ve Denetleme Ağı'nın "Mecliste Org" Programı, Yasama Faaliyetlerini İnceledi: Bir Kanunun Kabul Süresi Türkiye'de 20, Fransa'da 305 Gün - Son Dakika
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