Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı

Uzun süredir yurt dışında olan Şeyma Subaşı, barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'a tatil yapmaya geldi. Yangınların devam ettiği Bodrum'da bikinili pozlarını paylaştığı için eleştirilen Şeyma Subaşı, bu sefer de kızı Melisa ile jet ski üzerinde poz verdi.

"BU NASIL RUHU BOZUKLUK"

Subaşı için daha önce "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" diyen Deniz Akkaya, Subaşı'nın kızı ile jet ski pozuna da sessiz kalamadı. Subaşı'nın yayınladığı pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Akkaya, "Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun. Aferin sana. Merak ediyorum çocuk soruyor 'anne bu duman nereden geliyor' ne cevap veriyor bu fantastik kafa ile. Yani bu nasıl ruh hali, ruhu bozukluk" ifadelerini kullandı.