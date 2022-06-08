Denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktı - Son Dakika
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Denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktı

08.06.2022 14:33

Denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktıHATAY Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktı.

Denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktı

HATAY Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde Çevlik Balıkçı Barınağı'nda etkinlik düzenledi. Hatay Büyükşehir Belediyesi görevlileri, başta balıkçılar olmak üzere bölge halkını çevre temizliğinin önemi konusunda bilgilendirdi. Ardından hazırlık yapan Keldağ Dalış Merkezi, İskenderun Teknik Üniversitesi ve Büyükşehire bağlı Hatay İtfaiye Su altı- Suüstü arama kurtarma dalgıçları, denize dalış yaptı. Sudan araba lastiği, plastik, cam şişe, sandalye gibi çok sayıda çöp çıkaran dalgıçlar, daha sonra çuvala koydukları atıkları kıyıya çıkardı.

Denizden çıkarılan atıklar ekiplerinin yardımıyla kamyona yüklendi

Denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktı
Denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktı
Denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktı
Denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktı

YORUMLAR
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Aylin, sokak ortasında ölü bulundu (3) Aylin, sokak ortasında ölü bulundu (3) Hatay semalarında hilal şeklindeki ay mest etti Hatay semalarında hilal şeklindeki ay mest etti
Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktı - Son Dakika
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