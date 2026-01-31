Denize Düşen Aracın Sürücüsü Kurtarıldı - Son Dakika
Denize Düşen Aracın Sürücüsü Kurtarıldı

31.01.2026 19:10
Sarıyer'de denize düşen otomobilin sürücüsü, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Sarıyer Rumelikavağı'nda seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak denize düştü. Araçta bulunan sürücüyü kurtarmak için yardıma koşan vatandaşlardan Engin Yüce, "Tekneci arkadaşımız koşarak denize atladı ben de koşarak aracın kapısını açıp vatandaşı çıkardım, sağ salim bir şekilde olayı atlatmış olduk" dedi.

Olay, saat 13.05 sıralarında Sarıyer Rumelikavağı İskele Sahili üzerinde meydana geldi. Bir sürücü sahil kıyısında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil denize doğru devrilirken, olayı gören balıkçı teknesindeki 3 kişi yardıma koştu. O esnada denizde balıkçı teknesinden bir kişi de denize atlayıp yüzerek otomobilin yanına geldi. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sürücüyü kurtarmak için yardıma koşan vatandaşlardan Engin Yüce, "Olay anlık gelişti barınakta görev yaparken arkamızdan bir ses geldi, arkamızı döndüğümüz zaman aracın denize yuvarlandığını gördük. Tekneci arkadaşımız koşarak denize atladı ben de koşarak aracın kapısını açıp vatandaşı çıkardım, sağ salim bir şekilde olayı atlatmış olduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Sarıyer, Ulaşım

Son Dakika 3. Sayfa Denize Düşen Aracın Sürücüsü Kurtarıldı - Son Dakika

19:06
SON DAKİKA: Denize Düşen Aracın Sürücüsü Kurtarıldı - Son Dakika
