Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel arabalı konser - Son Dakika

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel arabalı konser

25.10.2020 16:15
Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel arabalı konser, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu düzenleyeceği etkinlikler için hazırlanıyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu düzenleyeceği etkinlikler için hazırlanıyor. Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyetin 97. Yıldönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkında arabalı konser düzenlenecek.

Merkezefendi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu düzenleyeceği etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyetin 97. Yıldönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkında arabalı konser düzenlenecek. Merkezefendi Belediyesi Orkestrası'nın sahne alacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'ne özel araçlarıyla gelen vatandaşlar, kendilerine verilen radyo frekanslarından konseri araçlarının içinden dinleyebilecekler. Vatandaşlar ayrıca yaklaşık iki saat sürecek olan konseri, alandaki led ekrandan da izleyebilecekler. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek arabalı konsere katılım, sınırlı sayıda olacak. Merkezefendi Belediyesi Bando Takımı 29 Ekim Perşembe günü marşlarla Merkezefendililere bayram coşkusunu yaşatacak. Merkezefendi Belediyesi ayrıca 28 Ekim Çarşamba günü belirlenen güzergah doğrultusunda da esnafa bayrak hediye edecek.

"Cumhuriyetimizi yaşatma inancıyla durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhuriyeti yaşatma inancıyla durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak değerlerimize, bayramlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Salgın nedeniyle bayramlarımızı yan yana, hep birlikte kutlayamasak da hemşehrilerimize bayram coşkusunu yaşatmak adına programlar düzenliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'nde hemşehrilerimiz alana arabalarıyla gelerek konseri arabalarının içerisinde dinleyecekler. Pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde hemşehrilerimi davet ediyorum. Yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği kapsamında esnafımıza bayrak dağıtacağız. Merkezefendi Belediye Bandomuz yine mahallelerimizde dolaşarak hemşehrilerimize bayram coşkusunu yaşatacak. Cumhuriyetimizin 97. yılında, Cumhuriyetimizi yaşatma inancıyla durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel arabalı konser
Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel arabalı konser

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel arabalı konser - Son Dakika

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