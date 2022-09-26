Denizli haberi | Denizli'de otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Denizli haberi | Denizli'de otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

26.09.2022 16:00
Denizli haberi | Denizli'de otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Denizli haber: DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki sürücü Tarık Sayar (23) ve Tarık Durgut (21) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki sürücü Tarık Sayar (23) ve Tarık Durgut (21) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Karakurt Mahallesi Denizli- Honaz yolunda meydana geldi. Tarık Sayar yönetimindeki 20 AFL 693 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Tarık Sayar ile yanındaki Tarık Durgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Muhammet Furkan Bayram (22) ise ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Sayar ile Durgut'un cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bayram'ın hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli haberi | Denizli'de otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli haberi | Denizli'de otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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