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Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

03.02.2022 21:28

Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Pamukkale ilçesinde Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Akşam namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, dualar edildi.

Regaip Kandili programına eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

Programın ardından lokma ve kandil simidi ikram eden Zeybekci, vatandaşların kandilini kutladı.

Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Regaip Kandili dualarla idrak edildi

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Regaib Kandili, Pamukkale, Denizli, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika


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