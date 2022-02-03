Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Pamukkale ilçesinde Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Akşam namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, dualar edildi.
Regaip Kandili programına eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.
Programın ardından lokma ve kandil simidi ikram eden Zeybekci, vatandaşların kandilini kutladı.
Kaynak: AA
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