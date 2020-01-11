Deprem Bilimci Prof. Üşümezsoy, Marmara depremselliğinde Büyükçekmece'yi anlatacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem Bilimci Prof. Üşümezsoy, Marmara depremselliğinde Büyükçekmece'yi anlatacak - Son Dakika

Deprem Bilimci Prof. Üşümezsoy, Marmara depremselliğinde Büyükçekmece'yi anlatacak

7 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi "Marmara Bölgesi'nin Depremselliğinde Büyükçekmece ve Civarının Önemi" paneline ev sahipliği yapacak.

Deprem Bilimci Prof. Üşümezsoy, Marmara depremselliğinde Büyükçekmece'yi anlatacak, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi " Marmara Bölgesi'nin Depremselliğinde Büyükçekmece ve Civarının Önemi" paneline ev sahipliği yapacak.


Olası Marmara depremine karşı hazırlıklarını aralıksız sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verirken diğer yandan ilçe halkını deprem konusunda bilinçlendiriyor. Bu kapsamda düzenlenen panelin konuşmacısı Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen Marmara depremi ve Büyükçekmece'nin önemi hakkında vatandaşlar bilgilendirilecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr. İlhan Osmanşahin'in yapacağı deprem paneli 14 Ocak Salı günü saat 18.00'da Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


"Büyükçekmece ailemi panele bekliyorum"


Düzenlenen panelin önemine vurgu yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, deprem riskinin her geçen gün biraz daha arttığına dikkat çekerek, "Depreme yönelik olarak yapılan bilimsel çalışmalarda gelinen son nokta ve yapılması gereken hazırlıklar konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik olarak düzenlenecek panele tüm Büyükçekmece ailemi bekliyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
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