Son Dakika Haberleri: Deprem Bölgesinde Yaralar Sarılmaya Başlandı

Deprem Bölgesinde Yaralar Sarılmaya Başlandı

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya başlanırken bölgede evleri yıkılan ve hasar görenler geceyi nasıl geçirecekleri düşünüyor.

Deprem Bölgesinde Yaralar Sarılmaya Başlandı, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya başlanırken bölgede evleri yıkılan ve hasar görenler geceyi nasıl geçirecekleri düşünüyor. Acıpayam'da sabah 09.34'de meydana gelen depremde Denizli Valiliğinin açıkladığı resmi rakamlara göre, Karahüyük, Oğuz ve Uçarı mahallelerinde çoğu kullanılmayan ev olmak üzere yaklaşık 30 evde yıkıntı ve bazı mahallelerdeki evlerde de çatlaklar ve baca yıkılmaları oldu. Bazı mahallelerde de ahırların yıkıldığı ve 2 büyükbaş hayvan telef olduğu öğrenildi. Alaattin, Kurtlar ile Oğuz mahallelerinde ise 3 camide hasar oluştuğu tespit edildi. Depremde can kaybı yaşanmadığı 3 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

ÇADIRLARIN KURULUMU AKŞAM SAATLERİNE KADAR BİTECEK

Depremin hemen ardından ise Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile AFAD ve Kızılay ekipleri bölgeye intikal ederek, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Evleri yıkılan ve hasar görerek oturulamayacak hale gelen vatandaşlar ise günün ilerleyen saatlerinden itibaren yaralarını sarmaya başladı. Bölgeye gelen Kızılay ekipleri ilk etapta bin 500 kişilik sıcak yemek kapasiteli seyyar mutfak kurarken, ayrıca 240 çadırı deprem bölgesini ulaştırdı. Bölgeye getirilen çadırlar kurulmaya başlanırken akşam saatlerine kadar tüm çadırların mağduriyet yaşanmaması için hazır olacağı aktarıldı.

MAĞDURİYETLERİN YAŞANMAMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Depremde yıkılan evlerden çevreye dağılan eşyalar ile birlikte camilerin yıkılan minareleri ise depremin şiddetini gözler önüne serdi. Depremde yıkılan ahırların enkazında kalan hayvanları da yine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile birlikte AFAD ekipleri iş makineleri ile çıkardı. Depremde ayrıca Acıpayam Devlet Hastanesi de olası bir olumsuzluğa karşı geçici olarak tahliye edildi. İlçede ayrıca eğitime 1 gün ara verildi. Evleri zarar gören bazı aileler ise yaşadıkları acıdan dolayı sinir krizleri geçirdi. Aileleri yine yakınları ve çevresindekiler sakinleştirmeye çalıştı. Deprem sonrası evleri yıkılan bazı aileler ise enkaz altında kalan eşyalarını kurtarmak için uğraş verdi. Bölgede yaraların sarılması ve mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

(Osman Başpınar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:06 Kaynak: İHA

Denizli, Acıpayam, Güncel
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