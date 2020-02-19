Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir - Son Dakika

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir

8 dakika önce

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Manisa ve Van'da meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulundu. Manisa depremiyle ilgili harita paylaşan Görür, "Aydın-Bozdağ horstunun kuzeyindeki geniş alanları içeren Gediz tavan bloku küçük küçük kayıp yerleştikçe Manisa yöresinde depremler devam edecektir" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir, System.String[]

Elazığ depreminin uyarısını aylar öncesinden yaparak dikkatleri üzerine çeken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Manisa ve Van depremleri hakkında düşüncelerini paylaştı.

Twitter hesabından iki harita paylaşan Görür, Manisa'da meydana gelen peş peşe depremlerle ilgili rahatlatan açıklamalarda bulundu. Görür, "Dikkat edin bu tavan bloku nasıl deforme olup tali graben ve faylar oluşturuyor. Ana fay üzerinde veya tavan blokunun uzun bir çapraz fayı üzerinde olmadıkça Manisa yöresinde büyük depremler olacağını düşünmüyorum." dedi.

"MANİSA İÇİN BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

Manisa için büyük deprem beklemediğini açıklayan Görür sözlerini şöyle sürdürdü: "Tavan bloku bu kıvrık ana fay düzlemi üzerinde yavaş yavaş kaydıkça kendi içinde farklı yönlerde gerilmelere uğrayıp kırılıyor, deforme oluyor ve ana faya belirli açı gösteren normal veya doğrultu atımlı faylar ve bunlar arasında çapraz grabenler oluşuyor. Bütün bu oluşumlar da doğal olarak deprem üretiyor. Bu depremler bazen derinlerde ana fay ile tavan blokunun tabanında gelişiyor. Yüzeyde bir kırık gelişmese de kendini hissettiriyor. Aydın-Bozdağ horstunun kuzeyindeki geniş alanları içeren Gediz tavan bloku küçük küçük kayıp yerleştikçe Manisa yöresinde depremler devam edecektir. Çizdiğim blok diyagramdaki horstu Aydın-Bozdağ horstu veya taban bloku, aşağı kaymakta olan bloku da tavan bloku olarak düşünebilirsiniz. Dikkat edin bu tavan bloku nasıl deforme olup tali graben ve faylar oluşturuyor. Ana fay üzerinde veya tavan blokunun uzun bir çapraz fayı üzerinde olmadıkça Manisa yöresinde büyük depremler olacağını düşünmüyorum."

"VAN DEPREMİNİN OLDUĞU YERDE GÖRÜNÜR FAY YOK"

"Şimdi de Van'da dün olan deprem ile ilgili kısa bir görüş yazayım. Gönderdiğim şeklin biri depremin olduğu yeri diğeri ise gölün çevresi ve içindeki diri fayları gösteriyor. Gördüğünüz gibi, depremin olduğu yerde görünür bir fay yok. Muhtemelen bu fay gölün içinde. Henüz fay çözümüne ulaşamadım ama Van Gölü'nün güney ve doğusunda bindirme/ters fay nitelikli depremler görülüyor. Deprem lokasyonu ve buradaki yapılar gözetildiğinde dün olan depremin daha büyük bir afete davetiye çıkarmayacağını sanıyorum. Bu bilgileri de benim baş yazarlığımda sevgili dostlarım Namık Çağatay, Cengiz Zabcı, Mehmet Sakınç, Remzi Akkök, Hande Şile ve Sefer Ölçen ile birlikte yazdığımız bir makaleden özetledim."

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:13 
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