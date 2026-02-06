Deprem ve İhmal: Kavuncu'dan Kritik Uyarı - Son Dakika
Deprem ve İhmal: Kavuncu'dan Kritik Uyarı

Deprem ve İhmal: Kavuncu\'dan Kritik Uyarı
06.02.2026 18:27
İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, depremin değil, ihmalin can kaybına yol açtığını vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Deprem öldürmez, ihmal öldürür" cümlesinin özellikle deprem bölgesi bir ülkede herkesin zihnine kazınması gerektiğini bildirdi.

Kavuncu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söyledi.

Depremin hemen ardından Hatay'a gittiğini belirten Kavuncu, "Depremin ilk günlerinde, deprem bölgesinde insanoğlunun yaşayabileceği en büyük acıyı gördük. Evladının enkaz altında gözlerinin önünde can verdiğine şahit olan ana babaların acısını halen unutamıyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin çok ciddi bir felaket yaşadığını dile getiren Kavuncu, "'Deprem öldürmez, ihmal öldürür'. Bu cümle özellikle deprem bölgesi olan bir ülkede hepimizin zihnine kazınmalıdır. Depremde can ve mal kaybı kader değildir." ifadesini kullandı.

Buğra Kavuncu, depremler sonrasında müteahhitler hakkında yürütülen yargı süreçlerinin yavaş ilerlediğini kaydetti.

Kavuncu, TBMM'de depremle ilgili kurulan araştırma komisyonlarınca 2010 ve 2021 yıllarında hazırlanan raporlarda, imar afları, afet öncesi tedbirlerin yetersizliği ve koordinasyon sorunlarının açıkça tespit edildiğini aktardı.

İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nden hemen önce kurulan komisyonun 787 sayfalık bir rapor hazırladığını, bunların seçim dönemine denk gelmesi nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda görüşülemediğini dile getirdi.

İstanbul'da milyonlarca insanın halen ciddi risk altında yaşadığını, yüz binlerce konutun acilen dönüştürülmesi gerektiğini anlatan Kavuncu, kentsel dönüşümün finansman ve koordinasyon sorunları nedeniyle yavaş ilerlediğini iddia etti.

Deprem konusunun siyaset üstü ele alınması gerektiğini belirten Kavuncu, burada koordineli bir şekilde çalışmak zorunda olunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
