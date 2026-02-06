Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı
06.02.2026 05:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, Kahramanmaraş depremlerinin 3. yıl dönümünde saat kulesi önünde anma etkinliği yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıldönümünde Adıyaman'da saat 04.17'de binlerce kişi, Asrın Felaketinde duran saat kulesinin önüne kadar olan yaklaşık 2 kilometrelik mesafeyi sessizce yürüyüp, hayatını kaybedenleri andı.

Adıyaman'da, 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen Kahmanmaraş merkezli ikiz depremlerinin üçüncü yıl dönümünde binlerce kişi, gecenin ilerleyen saatlerinde Atatürk Bulvarı'ndaki Valilik binası önünde toplandı. Kiminin elinde balonlar, kimilerinde ise afette hayatını kaybettiği yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu vatandaşlar, buradan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek bulvar üzerinde bulunan ve ilk depremin meydana geldiği 04.17'de duran saat kulesinin önünü kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşe İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özer, Adıyaman Valisi Osman Varol, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ve il protokolü üyeleri katıldı.

3 yıldır saat 04.17'de duran Saat Kulesindeki anma etkinliğinde sela ve depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu. Duaların ardından saat 04.17'de siyah ile beyaz balonlar gökyüzüne bırakılırken, saat kulesine karanfil ve oyuncaklar konuldu. Felaketin yıl dönümünde Meydan Cami'nde düzenlenen sabah namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

07:01
Ses kaydı ortaya çıktı Putin’den 1 milyon Rusya Yahudisi göndermesini istemiş
Ses kaydı ortaya çıktı! Putin'den 1 milyon Rusya Yahudisi göndermesini istemiş
06:42
6 Şubat depremlerinin 3’üncü yılı Kalbimizdeki acı hiç dinmeyecek
6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı! Kalbimizdeki acı hiç dinmeyecek
06:19
Epstein skandalı Starmer’a pahalıya patladı Mağdurlardan özür diledi
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi
06:09
Resmi Gazete’de yayımlandı Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
03:25
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 07:17:36. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.