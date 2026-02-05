Depremde Kurtarılan Aile, Gönüllüyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Depremde Kurtarılan Aile, Gönüllüyle Buluştu

Depremde Kurtarılan Aile, Gönüllüyle Buluştu
05.02.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta depremde kurtarılan Narlı ailesi, arama kurtarma gönüllüsüyle yeniden bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 9 katlı binanın enkazından 133. saatinde kurtarılan Narlı ailesi, depremin üçüncü yılında kendilerini hayata bağlayan arama kurtarma gönüllüsüyle yeniden bir araya geldi.

Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) arama kurtarma gönüllüsü Atilla Külekçi, büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan 6 Şubat 2023 depremlerinde Manisa İmbat Madencilik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve EROK Komutanlığı AFAD Taburu ekiplerinin de yer aldığı çalışmalarda enkazdan kurtarılan baba Derviş Narlı (57), eşi Şule (51), kızları Nehir ve Naz (15) ile felaketin üçüncü yılında buluştu.

Kahramanmaraş Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) üyelerinin de katıldığı buluşmada, arama kurtarma gönüllüsü Külekçi ile karşılaşan aile fertleri duygusal anlar yaşadı.

Baba Derviş Narlı, AA muhabirine, kendisi, eşi ve kızının depremin 133. saatinde sağ olarak kurtarıldığını, ancak 22 yaşındaki oğlu İsmet'in cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra Ankara'da fiziksel ve psikolojik tedavi gördüklerini anlatan Narlı, yaralarının zamanla iyileştiğini ancak 40 yakınını kaybetmenin acısını hala ilk günkü gibi yaşadıklarını dile getirdi.

Felaketin ardından düğün, nişan ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılamadıklarını belirten Narlı, eşi, kızı ve kendisini hayata bağlayan arama kurtarma gönüllüsüyle yeniden bir araya gelmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade etti. Narlı, duygularını şöyle dile getirdi:

"Atilla abi Nehir'e 'İnşallah yanına geleceğim mutlaka, benim de bir kızım var' falan diyordu. Onları anımsıyorum. O duygular bambaşka. Zaten onu yaşamak ayrı bir şey. O depremi yaşamak... Biz hiç empati yapmıyorduk. Daha önce Van'da ve Elazığ'da deprem oldu. Allah yardım etsin, Allah rahmet eylesin deyip geçiyorduk. Öyle değilmiş. Kaybın dolunca zaten daha da çok insanı etkiliyor."

"Kalbime koydum onları"

Arama kurtarma gönüllüsü Atilla Külekçi de depremin 6'ncı gününde enkazdan gelen sesle umutlarının yeniden yeşerdiğini, önce Nehir'i, ardından anne ve babasını kurtardıklarını söyledi.

Nehir'in o gün buz gibi olan ellerinin bugün sıcacık olduğunu dile getiren Külekçi, gözyaşlarını tutamayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalbime koydum onları. Farklı bir duygu, bir ailemiz daha var. Benim bir kızım daha oldu. Allah'ım ona güzellikler versin, ömür versin. Her zaman yanındayım. Kalbim duracak gibi oldu yola çıktığım andan itibaren. Ama Maraş'a girdiğimizden itibaren güzel şeyler gördüm yani. Gittikçe daha iyi gidiyor. Kızımı da iyi gördüm. Elleri buz gibiydi depremde ama şimdi sıcak."

UMKE görevlisi Emine Eda Kuşcu Narlı ailesinin kurtarıldığı alanda görev yapan Zonguldak ekibinin selamını getirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Depremde Kurtarılan Aile, Gönüllüyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:26:34. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde Kurtarılan Aile, Gönüllüyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.