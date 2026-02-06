Depremdeki Kayıplar Unutulmadı - Son Dakika
Depremdeki Kayıplar Unutulmadı

06.02.2026 14:31
Vali Özkan, depremlerin 3. yılına dair mesajında afetlere hazırlığı vurguladı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaşanan büyük felaketin hafızalarda silinmeyecek izler bıraktığını belirtti.

Afetlere karşı hazırlıklı olmanın tercih değil, hayati bir zorunluluk olduğunu, bu durumun da 6 Şubat depremleriyle acı bir şekilde tecrübe edildiğini aktaran Özkan, güvenli yapılaşmanın sağlanması ve mevcut yapı stoğunun hızla iyileştirilmesinin ertelenemez bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Özkan, bilimsel temelli planlama, etkin denetim ve doğru uygulamalarla can ve mal kayıplarını en aza indirilebileceğine dikkati çekerek, şehirdeki afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Her ilçenin risk profiline göre önceliklendirilmiş eylem planlarının titizlikle uygulandığını, kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversitelerle güçlü bir koordinasyon içinde hareket edildiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Afetlerle mücadelede başarı yalnızca yapısal önlemlerle değil, kurumlar arası güçlü iş birliği, ortak akıl, toplumsal farkındalık ve vatandaşlarımızın sürece aktif katılımıyla mümkündür. Devletimiz, tüm imkanlarıyla daha güvenli ve daha güçlü bir gelecek inşa etme kararlılığını sürdürmektedir."

Kaynak: AA

