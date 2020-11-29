Derbide 11'ler belli oldu

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin yedek kulübesinde yer alırken, siyah-beyazlı takımda ise sakatlığını atlatan Rosier sahada olacak.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 19.00'da başlayacak derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabaka öncesi iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin maça yedek kulübesinde başlarken, siyah-beyazlılarda ise geçtiğimiz hafta Başakşehir karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle görev alamayan Rosier, tekrar formasına kavuştu. Ayrıca yine aynı maçta sakatlanan Dorukhan Toköz de Fenerbahçe mücadelesinde karoda yok.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçına şu 11'le çıkacak:

" Altay, Novak, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Sosa, Pelkas, Perotti, Ozan Tufan, Cisse."

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi 11'i şu şekilde:

"Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar."

(Uygar Aydın/İHA)