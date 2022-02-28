Dereye düştüğü aracının tavanında kurtarılmayı bekledi - Son Dakika
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Dereye düştüğü aracının tavanında kurtarılmayı bekledi

28.02.2022 11:29
Dereye düştüğü aracının tavanında kurtarılmayı bekledi

RİZE'de, kontrolden çıkan hafif ticari araç, dereye uçtu.

RİZE'de, kontrolden çıkan hafif ticari araç, dereye uçtu. Kazada sürücü Serkan Aslan, suya gömülen aracın tavanında kurtarılmayı bekledi. Ekipler, Aslan'ı halatla kurtardı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Çamlıhemşin ilçesi Yolkıyı köyünde meydana geldi. Serkan Aslan, kullandığı 53 AY 815 plakalı hafif ticari araçla karşı yönden gelen diğer araca yol verirken, direksiyon kontrolünü kaybetti. Hafif ticari araç, Çat Deresi'ne düştü. Sürücü Aslan ise suya gömülen aracın tavanına çıktı. Burada kurtarılmayı bekleyen sürücüyü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin halatla kurtardığı Serkan Aslan, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme yapıldı.


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Serkan Aslan, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Dereye düştüğü aracının tavanında kurtarılmayı bekledi - Son Dakika
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